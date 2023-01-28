Собянин: в 2023 году в Москве заработали 215 катков с искусственным льдом

Катки на ВДНХ и в Парке Горького с начала сезона посетили более 530 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каток на ВДНХ с начала сезона посетили более 300 тыс. человек. Еще свыше 230 тыс. человек покатались на коньках в Парке Горького. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в 2023 году в столице заработало 215 катков с искусственным льдом. Общая площадь покрытия составила более 20 тыс. «квадратов».

Каток на ВДНХ по периметру оборудован 11 холодильными установками, которые обеспечивают необходимую постоянную заморозку. На всем протяжении дорожек установлено порядка 16,5 тыс. лампочек.

Посетителей привлекают не только возможностью покататься, но и различными развлекательными мероприятиями. Среди них флешмоб поцелуев, экскурсии и костюмированные представления.

Всего с 2014 года каток на ВДНХ посетило порядка 5 млн человек. Развлекательные программы предлагает и каток в Парке Горького. 25 января здесь прошли Парад студентов московских вузов на коньках и межуниверситетский хоккейный турнир.

Также искусственные катки работают и в других зонах отдыха Москвы: в саду «Эрмитаж», парках «Сокольники», «Красная Пресня», Бабушкинском, Измайловском, Таганском, ландшафтном парке «Митино», на «Ходынском поле».

Рядом с катками организовали пункты проката, теплые раздевалки и места, где можно перекусить и выпить горячего чаю.

Также в столице работают школы фигурного катания для детей от четырех лет и взрослых.

Ране KP.RU рассказал о 10 московских парках, где учат кататься на коньках.