Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поучаствовала в благотворительной акции на катке ВДНХ

Фигуристка Анна Щербакова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в благотворительной акции на катке ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Спортсменка прокатилась по льду в карнавальной маске.

28 января на катке ВДНХ в столице проходит благотворительный день. В 12:20 и в 14:15 на ледовой площадке провели массовые заезды в карнавальных масках. Красочные маски животных выдавали на месте.

Гостями мероприятий стали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, фигуристка Анастасия Гребенкина, актер Виктор Добронравов и певец Владимир Левкин. Все средства, вырученные за билеты на каток в этот день, перечислят в благотворительные фонды.

Анна Щербакова отметила, что люди весело проводят время и при этом помогают другим.

Ранее KP.RU писал, что каток на ВДНХ с начала сезона посетили более 300 тыс. человек.