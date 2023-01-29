Облачная погода, небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 29 января

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в воскресенье, 29 января, прогнозируется облачная погода, гололед и небольшой снег, по области – умеренный. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до -3…-1 градуса, ночью подморозит до -6…-4 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, влажность – 79%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером порывы усилятся до 12 метров в секунду.

В ночь на понедельник в столице ожидается снег, местами возможна метель. Днем 30 января атмосферные осадки сохранятся, а на улице по-прежнему будет скользко. Столбики термометров покажут около -3…-1 градуса. Ветер юго-западный, до 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что в Москве снежный покров в ближайшие дни подрастет до 4 сантиметров. Снегопады придут в столицу в начале рабочей недели.