Ефимов: Около станции Новогиреево реорганизуют три участка по программе комплексного развития

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Автобазы, площадка для хранения контейнеров, стоянка грузовиков, автосервис с мойкой, несколько гаражных комплексов. Такая неприглядная картина сейчас открывается на улице Кетчерская на востоке столицы. Рядом - железнодорожная станция Новогиреево. До одноименной станции метро Калининской линии можно добраться пешком. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, три неэффективно используемые территории площадью около 19 гектаров ждёт комплексное развитие. Проект решения можно посмотреть на сайте правительства Москвы. На участках около «железки», которые находятся сразу в трёх районах Новогиреево, Вешняки и Ивановское, разместят общественно-деловые сооружения и технопарки. Благодаря проекту комплексного развития здесь появятся около шести тысяч новых рабочих мест.

«Объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ожидаемый бюджетный эффект для города от реализации проекта составит 2,3 миллиарда рублей в год».

Подробнее о проекте рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Площадь будущей застройки - около 300 тысяч квадратных метров. Сюда входят два технопарка и центр обработки данных. «Помимо этого, появятся объекты административного управления, уютные семейные кафе, магазины и многофункциональный общественный центр», – добавил Гаман.

В целом программа комплексного развития территорий (КРТ) принесёт городу около 550 тысяч новых рабочих мест, семь триллионов рублей инвестиций, около трех триллионов рублей поступлений в бюджет. Первой ласточкой программы стало Преображение производственной зоны «Октябрьское Поле». На сегодня инвесторы в рамках 10 соглашений с городом планируют КРТ двух участков бывшей промзоны «Коровино», участков «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», замороженной стройки в Тропарево-Никулино и заброшки в Тимирязевском районе. Назначенные городом операторы приведут в порядок еще 15 участков бывших промзон. В их числе - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственной зоны «Алабушево», другие неэффективно используемые земли.