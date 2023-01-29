Вильфанд: традиционно самые холодные дни зимы в Москве будут теплыми в 2023 году

В Москве 31 января столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов, 1 февраля - от -3 до +2 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в этом году традиционно самые холодные зимние дни – 31 января и 1 февраля – будут теплыми. Температура ожидается на пять-шесть градусов выше нормы климата, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если «осреднить» температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми», - уточнил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, 31 января днем столбики термометров покажут от минус двух до нуля градусов, а 1 февраля – от минус трех до двух градусов тепла. Температурный фон будет выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода, небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 29 января. Ночью в столице подморозит до -6…-4 градусов. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.