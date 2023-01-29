СК РФ: Причиной убийства семьи на севере Москвы стала прописка

В СК назвали жилищный конфликт между бывшими супругами причиной убийства на севере столицы Фото: Олег ЗОЛОТО

Причиной убийства двух человек в квартире на Флотской улице в Москве стал отказ в прописке, сообщили в Телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Как писала «Комсомольская правда», ночью 29 января правоохранители обнаружили тела трех человек в одной из квартир на севере города: двух мужчин и одной женщины. Установлено, что 45-летний мужчина зарезал 20-летнего сына, а затем нанес не менее десяти ножевых ранений бывшей супруге. После этого он покончил с собой. В момент совершения преступления в квартире также находилась невеста погибшего и знакомая матери.

Как выяснилось, причиной жестокого убийства стал жилищный конфликт: потерпевшая отказывал прописывать бывшего мужа в своей квартире.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Столичная прокуратура опубликовала кадры предполагаемого убийцы. Расследование продолжается.