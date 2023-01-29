Три новых поезда запустили на Казанском направлении Московской железной дороги

МЦД-3 планируют запустить в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три современных поезда ЭП2Д начали курсировать на Казанском направлении Московской железной дороге, где пройдет будущий МЦД-3, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Новые составы будут ходить по маршруту Москва – Коломна. В поездах ЭП2Д есть мягкие сидения с USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств, поручни для пассажиров, велокрепления, система климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, а также Wi-Fi.

В Дептрансе добавили, что парк поездов на Московских центральных диаметрах является одним из самых молодых в Европе. На МЦД-1 и МЦД-2 уже полностью обновили подвижный состав.

Глава ведомства Максим Ликсутов напомнил, что запуск третьего и четвертого Московских центральных диаметров запланирован на 2023 год. «В январе 2023-го ещё три поезда ЭП2Д вышли на Казанское направление будущего D3, всего здесь курсируют уже 13 современных составов этой серии», - уточнил он.

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