Прохожий помог полицейским задержать подозреваемого в ограблении бабушки в Москве

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве прохожий проявил бдительность и помог сотрудникам правоохранительных органов задержать мужчину, подозреваемого в грабеже. Злоумышленник похитил сумку у 79-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на Можайском шоссе. Молодой человек заметил, что пожилая женщина положила сумку с личными вещами, деньгами и документами на скамейку у подъезда и, воспользовавшись моментом, украл ее. Свидетелем произошедшего стал проходящий мимо мужчина. Он догнал вора и удерживал его до прибытия полиции.

«В настоящее время сумочка возвращена пенсионерке, которая искренне поблагодарила смелого и нерастерявшегося мужчину и оперативно прибывших сотрудников полиции», - добавили в пресс-службе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о грабеже. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что приезжие мужчины отобрали телефон и борсетку с деньгами у прохожего в центре Москвы. Сумма материального ущерба составила 34 тыс. рублей Злоумышленников арестовали.