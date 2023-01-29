Дом Хлудова-Пантелеева на Земляном Валу в Москве открыли после реставрации, фото: администрация Москвы

Завершилась реставрация особняка Хлудова-Пантелеева, который находится на Земляном Валу в Москве. В дальнейшем полностью отреставрированное старинное здание будет использовано для гостиницы, о чём пишут в пресс-службе администрации столицы.

Название особняка отсылается к двум наиболее известным его владельцам - купцу Герасиму Хлудову и зажиточному крестьянину Филиппу Пантелееву. Здание построили в 1843-1845 годах, по заказу коллежской ассесорши Беляевой, однако заказчица быстро передала особняк Хлудову, одному из богатейших людей тех лет.

Реставрация старинного особняка началась в 2020 году, и во время работ специалистам удалось обнаружить скрытые декоративные элементы. Например, две домовые печи, оселковый мрамор, мозаичный пол и художественный паркет.

По итогам работ на фасаде особняка обновили кирпичную кладку, сделали цоколь, окна, двери и кровлю. В мастерской восстановили лепнину, а также воссоздали две женские статуи, карниз и фронтон с купидоном. Восстановлением пришлось заниматься по архивным снимкам, так как оригинальные элементы были утрачены.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве отреставрировали скульптуры «Промышленность» и «Сельское хозяйство», расположенные возле дома в Подколокольном переулке.