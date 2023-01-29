Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на 90-м километре МКАД

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на 90-ом километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

29 января в Москве водитель легкового автомобиля ехал по МКАДу и в районе 90-го километра, незадолго до развязки с Осташковской улицей, внезапно потерял управление. Он красиво избежал столкновения с двумя другими машинами, но зацепил третью. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Камера дорожного наблюдения запечатлела момент столкновения. Автомобиль с потерявшим управление водителем задевает другую машину, после чего врезается в ограждение и переворачивается. Другие участники движения были вынуждены маневрировать, уворачиваясь от тормозящих и повреждённых машин.

О состоянии водителя и возможных пассажиров перевернувшегося автомобиля пока не сообщается. На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Движение ненадолго ограничивали, однако сейчас проезжая часть свободна.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, на Большой Черёмушкинской улице, девушка торопилась перебежать дорогу, но попала под колёса автомобиля.