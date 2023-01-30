Один человек пострадал в массовой аварии с участием семи автомобилей в Москве

Движение в районе ДТП затруднено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 30 января на пересечении МКАД и Рязанского проспекта произошла массовая авария: столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП один человек получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На пересечении МКАД и Рязанского проспекта произошло ДТП с участием семи транспортных средств. Один человек пострадал», - уточнил собеседник агентства.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Движение на участке осложнено.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 29 января, автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на 90-м километре МКАД. Машина зацепила другого участника дорожного движения. Движение в районе аварии временно было ограничено, водителей просили выбирать альтернативные маршруты проезда.

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