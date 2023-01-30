Московская служба занятости назвала самые востребованные специальности в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московская служба занятости перечислила сферы с самым высоким спросом на специалистов в 2023 году. Лидером стала промышленность, сообщается на официальном портале мэра столицы. Также в работниках сильно нуждаются сфера услуг, ретейл, в том числе интернет-торговля, транспорт и логистика, ИТ.

Отмечается, что в базе службы занятости населения доступно около 400 тысяч актуальных вакансий. Наибольший спрос отмечается в сфере промышленности. Предприятия Москвы ищут в команды рабочих средней и высокой квалификации, а также специалистов инженерно-технического профиля. Кроме того, соискателей готовы обучать.

Наиболее востребованными специалистами в промышленной сфере в 2023 году стали монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесари механосборочных работ, операторы станков с числовым программным управлением, сборщики, фрезеровщики, сварщики и специалисты по техническому контролю. В среднем им предлагают заработную плату в районе 150 тыс. рублей, а также полный соцпакет и различные привилегии, вплоть до абонементов в фитнес-клубы.

В сфере услуг ищут специалистов по работе с клиентами, поваров, официантов, бариста и мастеров красоты. Ретейлерам нужны продавцы, администраторы торговых залов, товароведы, мерчандайзеры, кладовщики, комплектовщики и сборщики заказов.

Растет и потребность в специалистах по маркетплейсам и менеджерах интернет-магазинов.

Компаниям из транспортно-логистической отрасли необходимы специалисты по транспортной логистике, водители различных категорий, операторы связи, машинисты электропоездов и экспедиторы.

В сфере ИТ наибольший дефицит среди специалистов по кибербезопасности, инженеров компьютерной обработки информации, экспертов в области информатики и вычислительной техники и графических дизайнеров.