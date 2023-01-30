Видео момента столкновения пяти автомобилей на внутренней стороне 8-го км МКАД в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Департаменте транспорта Москвы опубликовал видео с моментом массового ДТП на внутренней стороне 8-го километра МКАД в районе пересечения Рязанского проспекта. На месте аварии работают оперативные службы города.

На представленных кадрах видно, как легковой автомобиль заносит в сторону: транспортное средство блокирует одну из полос движения и врезается в грузовик. После этого в фуру влетают движущиеся сзади грузовые автомобили.

Ранее KP.RU писал, что массовая авария с участием семи автомобилей произошла в столице. По уточненным данным Дептранса, на пересечении МКАД и Рязанского шоссе столкнулись пять машин. Движение на участке серьезно затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Как писал KP.RU, 22 января пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го км МКАД. Информация о пострадавших не поступала.

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