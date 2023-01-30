Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада 30 января

Больше всего вылетов отменили в аэропорту Шереметьево Фото: Семен ЕЛЕНИН

Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково 30 января 2023 года из-за непогоды: в городе идет снег, местами метель, а порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по информации на 13:45, во Внуково задержали четыре авиарейса, в Домодедово опаздывают с отправкой шесть самолетов, еще одни вылет отменен. В Шереметьево задерживается три вылета, 29 рейсов отменены. При этом Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, отмен и задержек нет.

Ранее KP.RU писал, что после 18:00 30 января и до 01:00 31 января в столице ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду, снег, местами умеренный, а также метель. Также возможно образование гололедицы. Водителей просят быть осторожными на дорогах: не превышать скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.