Безработный москвич ограбил пенсионерку в подземном переходе станции метро «Окская», фото: кадр из видео

На станции метро «Окская» в Москве произошло нападение на пожилую женщину. 41-летний безработный мужчина напал со спины на пенсионерку и выхватил у неё сумку с личными вещами, после чего поспешил сбежать. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Нападение на пенсионерку попало на запись камеры видеонаблюдения. Всё случилось в подземном переходе. Когда женщина открывала стеклянные двери, злоумышленник воспользовался моментом и выхватил у неё сумку, а затем поспешил убежать обратно в подземный переход. Свидетели происшествия растерялись, и вовремя не успели остановить мужчину.

Впрочем, грабителя задержали очень скоро. Не прошло и суток, как злоумышленник попался полицейским в Северо-Восточном округе. Всё что было украдено удалось изъять, и вскоре вещи вернут владелице в полном объёме. Ну а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

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