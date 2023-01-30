Суд Москвы взыскал с Леонтьева боле 235 тыс. рублей за потоп в квартире соседки

В квартире Валерия Леонтьева прорвались трубы и затопили квартиру этажом ниже Фото: Иван МАКЕЕВ

Мещанский районный суд Москвы взыскал с российского певца, народного артиста РФ Валерия Леонтьева более 235 тысяч рублей за затопленную квартиру соседки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Артисту предстоит выплатить 225 тыс. 329 рублей в качестве компенсации стоимости ремонта, 8 тыс. рублей за расходы по оплате экспертизы и 5 тыс. 753 рубля госпошлины. Во время рассмотрения иска самого исполнителя в зале суда не было: сейчас он проживает не в России, а в США

Уточнятся, что в квартире Валерия Леонтьева прорвало трубу, в результат чего было затоплено жилье соседки этажом ниже. В помещении отслоилась краска на стенах, а потолок полностью пришел в негодность. После этого соседка певца обратилась в суд.

Ранее KP.RU писал, что Филипп Киркоров подал иск в суд, чтобы снизить стоимость квартиры площадью 600 кв. м на Арбате. Представитель певца представил экспертизу, которая доказывает ошибку в расчетах кадастровой стоимости жилья.