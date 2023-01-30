Бегавшую в частном дворе в Тамбове пантеру нашли в Москве Фото: УМВД России по Тамбовской области

Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве. Правоохранители обнаружили животное дома у хозяина. Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, мужчина выгуливал пантеру в родном Тамбове, когда она убежала. После этого он ее быстро поймал и увез. Тем не менее животное успело напугать местных жителей и всполошить волонтеров и правоохранителей.

Сообщения о гуляющей по городу пантере поступило в службу 112 29 января. Местный житель заметил животное во дворе рядом с вольером для собак и снял это на видео. Сообщение передали специалистам липецкого приюта для животных «Счастливый берег». Волонтеры и правоохранители отправились на место, но отыскать животное не удалось.

Позже выяснилось, что собственник молодой пантеры — тамбовчанин, который сейчас проживает в Москве. 29 января он был в родном городе и выгуливал животное в микрорайоне Северный. В какой-то момент поводок выскользнул из рук, и пантера сбежала. Однако хозяин быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву. Сейчас животное находится у него дома в столице. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

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