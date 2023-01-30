Женщину-курьера с 500 граммами кокаина в желудке задержали таможенники в Москве

В общей сложности из незаконного оборота изъяли около 1,5 кг наркотических средств. Фото: Федеральная таможенная служба

Крупный канал поставки наркотиков из Турции в Россию пресекли сотрудники ФТС, Внуковской и Шереметьевской таможен совместно с полицейскими, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Так, в аэропорту Внуково задержали женщину-наркокурьера, которая перевозила около 500 грамм кокаина из Стамбула в Москву. Наркотики гражданка РФ перемещала в 90 полимерных контейнерах прямо в желудке.

Спустя время в одной из столичных гостиниц поймали и ее сообщника. Мужчина должен был продавать запрещенные вещества на территории Московского региона. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли 550 г гашиша, 185 г кокоина, 178 г мефедрона и 169 таблеток экстази.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Злоумышленников арестовали, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Наркокурьер-глотатель перевозила запрещенные вещества в желудке. Фото: Федеральная таможенная служба

Ранее KP.RU писал, что более 120 грамм гашиша и марихуаны нашли у пассажира такси в Москве.