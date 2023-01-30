Грузовик перевернулся набок и перекрыл движение после ДТП на Киевском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

30 января, в 16:35, на Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика, отчего один из них опрокинулся набок и перекрыл собой проезжую часть. Перекрыты три полосы из четырёх. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошёл на 39-м километре Киевского шоссе. О состоянии водителей пока ничего не известно, как и в целом о пострадавших и их наличии. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, на месте находятся экстренные службы Москвы.

Всех водителей предупреждают о том, что сейчас для проезда на участке ДТП доступна только одна полоса из четырёх - грузовик перекрыл собой сразу три полосы. Автомобилистам стоит заранее поискать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.

Обновлено в 19:06 - Проезжую часть полностью освободили, движение восстановлено в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве произошло массовое столкновение сразу семи автомобилей. Пострадал один человек.