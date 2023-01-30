Квартиру главы Добровольного физкультурного союза Алексея Тихомирова ограбили на 1,5 млн рублей в Москве

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое неизвестных – мужчина и женщина – ограбили квартиру гендиректора Добровольного физкультурного союза Алексея Тихомирова на полтора миллиона рублей. Злоумышленники похитили украшения и деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в 19:00 27 января в квартире, расположенной на Кочновском проезде. Мужчина и женщина пришли к Тихомирову на день рождения под видом гостей. Сначала они стали угрожать хозяину, а затем украли у него часы, ключи от автомобиля и деньги. Общая сумма материального ущерба составила 1,5 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 стати 161 УК РФ «Грабеж». Правоохранители разыскивают подозреваемых.

Напомним, Добровольный физкультурный союз создали в 2014 году по инициативе фигуристки Ирины Слуцкой. Задача организации – защита общих интересов физических и юридических лиц, развивающих физическую культуру в РФ.

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