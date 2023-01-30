Мужчина избил сотрудников полиции в ТЦ «Фортуна» на северо-востоке Москвы

Мужчину обвинили в избиении двоих полицейских и сотрудника ресторана в Москве Фото: прокуратура Москвы

Сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры определили обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который избил двоих сотрудников полиции, и в тот же день напал на работника ресторана, и также избил его, но уже вместе с другом. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как отметили в ведомстве, против главного обвиняемого возбуждено два уголовных дела, по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) и ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). При этом вину мужчина признал, и его отправили под домашний арест. Приятель обвиняемого, который помогал ему избивать сотрудника ресторана, проходит только по ст. 116 УК РФ. Стоит отметить, что он был сотрудником правоохранительных органов, но теперь уже уволен.

Все эти уголовные дела касаются инцидента, произошедшего 22 января в ТЦ «Фортуна», на улице Широкая. Будучи пьяным, 27-летний обвиняемый буянил, и сотрудники торгового центра вызвали полицию чтобы угомонить его. Однако мужчина напал на правоохранителей и избил их, а затем вместе с приятелем ещё и атаковал работника ресторана.

Суммарно обвиняемый нанёс полицейским около 11 ударов по головам и туловищу, а также множественные удары работнику ресторана. Уголовное дело будет направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения.

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