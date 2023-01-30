Жителя Курска отправили под стражу до 25 февраля за избиение двух пассажиров метро в Москве Фото: прокуратура Москвы

Суд принял решение поместить под стражу до 25 февраля 2023 года 33-летнего жителя Курска, который напал на двоих пассажиров московского метрополитена 28 января, избив мужчин ногами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как отмечают в прокуратуре, мужчину подозревают в совершении преступления по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на транспорте общего пользования). По данным ведомства 28 января подозреваемый напал на двоих пассажиров в вагоне поезда, следовавшего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская». Он умышленно атаковал других граждан, нанося им множественные удары руками и ногами.

Также прокуроры выяснили, что раньше житель Курска уже привлекался к уголовной ответственности, причём за то же самое преступление - за побои, совершённые в метрополитене Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что неадекватный мужчина набросился на двоих пассажиров в вагоне поезда Москвы. Сперва он избил одного, а затем обратил внимание на другого мужчину, и напал уже на него. Вступиться за пострадавших никто не осмелился.