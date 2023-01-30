Выманившего 100 тысяч рублей у пенсионерки псевдополицейского задержали в Москве

Фото: МВД Медиа, кадр из видео

На Доброслободской улице в Москве был задержан 22-летний приезжий, гражданин одной из соседних стран, которого подозревают в мошенничестве. Молодой человек участвовал в афере, где выполнял роль подставного полицейского. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

95-летней жительнице Москвы позвонила некая женщина, которая представилась внучкой пенсионерки, и попросила у «бабушки» денег, чтобы избежать уголовной ответственности за якобы совершённое ДТП. Следом женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и провёл «инструктаж».

Делая как говорит незнакомец, пенсионерка собрала 100 тыс. рублей сбережений, положила их в сумку и передала подъехавшему по её адресу мужчине. Им оказался таксист, который был абсолютно не в курсе происходящего. Водитель просто получил сумку и отвёз её по нужному адресу, а затем передал клиенту (которым оказался тот самый псевдополицейский).

Когда женщина позвонила своей внучке и поняла, что её обманули, она сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, задержанного отправили под арест. Он успел потратить полученные от пенсионерки деньги. Правоохранители теперь ищут соучастников этой аферы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве группа злоумышленников смогла выманить у пенсионерки 3,6 млн рублей. Одну мошенницу уже задержали, остальных ищут.