Задержанный водитель Porsche признал вину в наезде на трёх пешеходов в Москве

Задержанный в Ярославской области водитель признал вину в наезде на трёх пешеходов в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

Водитель иномарки Porsche, сбивший на юго-востоке Москвы сразу троих пешеходов на тротуаре, а затем сбежавший в Ярославскую область (где и был задержан), признал вину и рассказал о случившемся со своей стороны. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Как заявил задержанный водитель, он боялся приходить в полицию, и ждал пока решится вопрос с родственниками пострадавших, видимо, в надежде на полюбовное разрешение ситуации. По словам мужчины, он выехал на дорогу сразу после ремонта автомобиля, ускорился, спорткар повело и начало крутить, и он уже не мог ничего сделать, чтобы предотвратить выезд на тротуар.

Также виновник ДТП отметил, что был в тот момент в тапочках и красной футболке, растерялся, а люди сказали ему не подходить к пострадавшим, якобы он сделает только хуже. Поэтому он уехал переодеваться.

Ранее KP.RU сообщал о том, что водителя Porsche, сбивший троих пешеходов в Москве, задержали 30 января в Ярославле. Также уже известно, что владелицей дорогого автомобиля является 23-летняя жительница столицы, которая в тот момент не находилась за рулём.