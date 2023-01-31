Москвичи смогут увидеть зеленую комету невооруженным глазом рано утром 2 февраля

Астроном посоветовал москвичам в предрассветные часы 2 февраля понаблюдать за зеленой кометой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк рассказал, что жители Московского региона смогут увидеть и хорошо рассмотреть пролетающую близко к Земле зеленую комету C/2022 E3. На наименьшем от нашей планеты расстоянии небесное тело будет в предрассветные часы 2 февраля. Об этом эксперт рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Комету C/2022 E3 (ZTF) открыли в марте 2022 года. По оценкам ученых, в последний раз она пролетала мимо Земли около 50 тыс. лет назад. В ближайшие дни жители стран Северного полушария смогут запечатлеть исторический момент — небесное тело вновь приблизится к нашей планете. Как отметил Александр Перхняк, комета окажется в 42 млн км от Земли и достигнет максимальной яркости для землян. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Для этого нужны идеальные условия — отличное зрение и отсутствие городской засветки. Однако увидеть комету через телескоп или бинокль сможет любой желающий. Чтобы растущая луна не помешала наблюдению, лучшим временем для этого станут предрассветные часы.

Ранее KP.RU рассказывал, что 8 ноября 2022 года состоялось лунное затмение. В Москве увидеть его помешали облака. В следующий раз такое астрономическое явление ожидают в 2025 году. Полное же затмение произойдет только в 2061-ом, высчитали эксперты.