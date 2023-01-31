Нарколог Скрябин опроверг главный миф о водке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин развеял главный миф о водке — она не может служить средством дезинфекции и не защищает организм от микробов. Более того, любой алкоголь, наоборот, снижает иммунитет, заявил специалист РИА Новости.

Валентин Скрябин пояснил, что люди верят в дезинфицирующие свойства водки из-за знания о том, что таковые есть у этилового спирта, который входит в ее состав. Однако врач заявил, что для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60 процентов, тогда как в известном русском алкоголе всего лишь 40.

Кроме того, алкоголь, напротив, снижает иммунитет.

Нарколог также опроверг другой миф — о пользе 100 граммов водки во время еды. Любой алкоголь вреден для организма, так как этиловый спирт относится к токсическим веществам. Он негативно влияет на все внутренние органы.

— На сегодняшний день не имеется убедительных научных доказательств пользы алкоголя, как нет их и для мышьяка или ртути. Как и для любого яда, для алкоголя справедлива простая закономерность: чем выше доза и длительнее ее воздействие, тем сильнее вред, причиняемый организму, — сообщил Валентин Скрябин.

Помимо очевидной опасности, крепкие спиртные напитки еще и калорийны, а также заставляет людей переедать тем, что понижает уровень сахара в организме и отключает медиаторы нервной системы, отвечающие за самоконтроль и силу воли.

Врач добавил, что не существует какого-то блюда или продукта, снижающего вред от алкоголя. Жирная и соленая пища могут иметь обратный эффект. Так, в организме нарушается водно-солевой баланс и дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, что может привести к развитию панкреатита.

Ранее KP.RU писал, что по словам психиатра Георгия Костюка, употребление алкоголя негативно сказывается и на психике.