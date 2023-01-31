Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом стандарте надомного обслуживания одиноких горожан

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте надомного обслуживания одиноких горожан Фото: pixabay.com

Москва успешно перешла на новый стандарт надомного обслуживания одиноких горожан, заявил Сергей Собянин в своем блоге. В его основу легла индивидуальность: теперь соцработники подстраиваются под потребности каждого пожилого подопечного.

Ранее социальные службы делали упор на стабильность и надежность, а в набор услуг входили доставка продуктов и лекарств, оплата услуг ЖКХ и уборка квартиры за дополнительную плату. Новый стандарт обслуживания предполагает индивидуальный подход. В первую очередь одиноких пожилых людей и инвалидов «обеспечивают» человеческими добротой и общением.

Список предлагаемых услуг расширили. В него включили приготовление горячей пищи, утренний и вечерний туалет, пересаживание, полное купание, подготовка лекарств, а также прогулки на свежем воздухе.

Значительно упростили процедуру подачи заявки на надомное обслуживание. Сделать это можно в центре госуслуг или на официальном сайте мэра Москвы. Затем к человеку приходит социальный инспектор, который в неформальной обстановке оценивает потребность в таком обслуживании. Один человек заменил целую комиссию.

Сейчас в системе социальной защиты Москвы надомным обслуживанием охвачено около 100 тыс. человек — 100 процентов нуждающихся. При этом обязанности социальных работников перераспределили: доставку продуктов оставили профессиональным курьерам, а соцработники в основном занимаются общением с подопечными.

Ранее KP.RU сообщал, что количество оказанных реабилитационных услуг людям с инвалидностью в Москве увеличилось почти на 20% за 2022 год.