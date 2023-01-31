Акулина и Авокадий: какие редкие и необычные имена москвичи давали новорожденным детям в 2022 году

Более 10 тысяч различных имен детей зарегистрировали в Москве за 2022 год Фото: Анастасия ЖУКОВА

За 2022 год в Москве зарегистрировали более 10 тысяч различных имен детей. Самым популярным именем среди мальчиков, как и последние 30 лет, стало имя Александр. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Из 10 тысяч имен — 51,4% мужских и 48% женских.

В топ-3 мужских имен по популярности также входят Михаил и Максим, которые также входят в число трех самых частых имен уже семь последних лет. Среди девочек также неизменно второе и третье места по популярности, занимают имена Мария и Анна.

Среди необычных мужских имен, за прошедший год встречались такие, как Авокадий, Агат, Зареслав, Елеазар и еще немало редких имен. А среди девочек — Акулина, Муза, Клеопатра, Тиффани.

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