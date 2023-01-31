Охранники парфюмерного магазина подрались с вором из-за духов и туши на Новом Арбате в Москве

В одном из парфюмерных магазинов Москвы посетитель взял со стеллажа несколько флаконов с туалетной водой и тушь для ресниц, спрятал товар в карманы верхней одежды и хотел скрыться. Однако кражу заметили охранники, которые попытались остановить мужчину. Тот начал драку и сбежал. Как пишет «МВД Медиа», налетчика задержали.

Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения, установленные на входе в магазин. Сумма украденных товаров составила 8,7 тыс. рублей.

Сотрудники магазина после произошедшего вызвали полицию. По полученным приметам правоохранители установили личность грабителя и задержали его на Ленинградском шоссе. Налетчиком оказался 22-летний житель столицы.

Возбуждено уголовное дело по признакам грабежа с применением насилия, не опасного для здоровья. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, что житель Подмосковья украл более 500 игрушек из детского магазина для пополнения своей коллекции. Мужчина регулярно приходил в торговую точку и выносил товар, не оплатив.