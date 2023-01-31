За прошедшие сутки в Москве выявили 1359 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Shutterstock

По данным на 31 января за сутки в Москве врачи зарегистрировали 1359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такую статистику предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась для 142 пациентов, у которых обострились симптомы и начались осложнения заболевания. От последствий болезни скончались 13 москвичей за сутки.

Полностью оправиться от болезни смогли 2458 человек, успешно пройдя необходимый курс лечения. Несмотря на небольшой спад заболеваемости, врачи напоминают о необходимости вакцинации для снижения риска заражения.

Москва все также занимает первую строчку в списке по количеству новых заражений за сутки. На второй строчке неизменно находится Санкт-Петербург, а третью позицию застолбила Свердловская область.

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