Самые счастливые люди по данным соцопроса живут в Москве Фото: Shutterstock

В рамках соцопроса об уровне своего счастья 14% респондентов оценили его на пять баллов. Больше всего среди них проживают в Москве — 23% «максимально счастливых человек». О таких результатах сообщает RT со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

На втором месте ожидаемо расположились жители Санкт-Петербурга, которых было 18% из всех респондентов, а вот третье место уверенно занимают жители Новосибирска, которых оказалось 16% среди тех, кто оказался счастливым на пять баллов из пяти.

Примерно четверть опрошенных считают себя счастливыми на четыре балла из пяти. Среди таких людей, москвичей неизменно больше всего, а вот вторая строчка за жителями города Сочи. Далее расположились Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Каждый пятый из опрошенных оценил свой уровень счастья на 3 балла, каждый пятый из которых - москвич. Всего же в опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов по всей стране.

Ранее KP.RU писал, что Москва входит в топ-5 городов, комфортных для жизни на пенсии в России. Подобный опрос проводили среди пенсионеров, которые планируют сменить место жизни.