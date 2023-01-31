«Рационализаторство лежит в области здравой логики»: в 2022 году в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие 111 предприятий Москвы

Слева направо: Юрий Суздальцев, Мария Багреева, Дмитрий Смольников, Сергей Овчинников/ Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Власти Москвы подвели первые итоги развития нацпроекта «Производительность труда», стартовавшего в столице в начале 2022 года. За это время к проекту присоединились 111 предприятий. Из них 18 уже завершили первый этап, внедрив методики повышения производительности труда на пилотных проектах. Сейчас они начинают распространять полученный опыт на все производство, сообщила Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Эффект от проекта его участники уже ощутили.

«В среднем производственные мощности компаний, которые завершили первый этап нацпроекта, выросли на 35%, а время протекания процессов и неиспользуемые запасы сократились на 35 и 39% соответственно. Общий экономический эффект этих 18 компаний, по их собственной оценке, превысил 900 миллионов рублей», - уточнила Мария Багреева.

Планируется, что до конца 2024 года в национальном проекте примут участие еще 380 компаний, что позволит Москве лидировать среди регионов по числу участвующих в нем предприятий.

Участники нацпроекта рассказали в чем же его секрет успеха…

«Многие думают, что это связано с цифровизацией, какими-то сложными внутренними изменениями, долгим обучением… На самом деле проект очень прост. Рационализаторство лежит в области здравой логики», - сообщил генеральный директор Агентства стратегического развития Москвы Дмитрий Смольников.

Эксперт перечислил несколько методик и технологий, которые показали свою результативность при повышении эффективности производительности труда на предприятиях. Например, введение адресного хранения на складе позволяет высвободить до половины площадей. Применение QR-кодов сокращает время на поиск необходимых комплектующих. Синхронизируют работу производственных линий, что позволяет избежать простоев на предприятии.

Правда, изменения на предприятиях часто приживаются с большим трудом.

«Некоторые сотрудники заявления кидали: «Я не буду так работать», - признался совладелец, директор по маркетингу и RND Новинского завода металлоконструкций Юрий Суздальцев. – Поэтому изменения вводили постепенно. Предлагаю: давай это подвинем вот сюда. Человек понимает, что процесс работы ускорился. Затем вводим следующее новшество – результат опять положительный. У людей происходит взрыв мозга».

Сейчас работодатели стараются стимулировать процесс повышения эффективности производства внутри коллектива.

«После реализации национального проекта мы внедрили систему мотивации для сотрудников, которые высказывают рационализаторские предложения. Разделим ее на две группы. Первая – разовая премия за предложение, которое улучшило производственный процесс в моменте. Вторая – постоянная надбавка к зарплате, если предложение повысило эффективность производства на длительный период: на полгода – год. Сейчас каждый месяц мы получаем порядка пяти улучшений непосредственно от сотрудников предприятия», - резюмировал генеральный директор компании «Арисма Инжиниринг» Сергей Овчинников.