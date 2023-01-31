Аферисты из Москвы пытались обмануть жителя Подмосковья на 10 миллионов рублей Фото: Shutterstock

Трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Они пытались обмануть 54-летнего жителя Подмосковья на 10 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале московской прокуратуры.

Двое жителей столицы 46 и 48 лет, а также 59-летний житель Московской области, представились мужчине сотрудниками силовых ведомств и предложили помощь в решении проблем с уголовным преследованием за вознаграждение в 10 миллионов рублей.

После подобного предложения, потерпевший обратился в органы правопорядка, которые позже задержали злоумышленников с поличным при получении денег. Теперь все фигуранты дела предстанут перед Басманным судом Москвы.

Ранее KP.RU писал про афериста, который под предлогом помощи в покупке и продаже автомобилей, обманул шесть человек на 24 миллиона рублей. Шесть уголовных дел объединили в одно производство и теперь мошенник предстанет перед судом.