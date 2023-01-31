С 4 февраля номера экспресс-маршрутов на севере Москвы изменят на более удобные Фото: Иван МАКЕЕВ

С 4 февраля изменят номера экспресс-маршрутов на севере Москвы. Перед цифрами теперь их будет отличать буква «е», чтобы пассажиры не путали с обычными маршрутами. Кроме того, числа теперь состоят из двух цифр, где первая означает район, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, маршрут 400э, курсирующий между остановкой Северной в Зеленограде и Метро «Ховрино», превратится в е41. Цифра «4» означает Северо-Западное направление транспорта.

Маршрут 909, идущий от Северного к Метро «Медведково» через 4-ый микрорайон, станет е59. Цифра 5 поможет пассажирам определить, что автобусы едут по хорде Северо-восток — Север.

Ранее KP.RU сообщал, что десять новых автобусных маршрутов запустили в Москве в 2022 году. Ежедневно ими пользуют порядка 22 тыс. пассажиров.