Грузовой автомобиль загорелся на Нижегородской эстакаде в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне третьего транспортного кольца Москвы на Нижегородской эстакаде загорелся грузовой автомобиль. О подобном происшествии сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись оперативные службы столицы. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Движение в районе происшествия не затруднено, однако водителям стоит быть аккуратными и с пониманием отнестись к работе оперативных служб города.

Ранее KP.RU писал про грузовик, который перевернулся набок и перекрыл движение на Киевском шоссе. Только одна полоса из четырех была свободна для движения транспорта. Движение удалось восстановить уже спустя почти три часа. О пострадавших в этом происшествии не сообщалось.