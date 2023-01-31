Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима одного из убийц мужчины в ресторане Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский городской суд вынес обвинительный приговор 38-летнему Ибрагиму Гаджимурадову, за совершённое в 2018 году убийство в Москве, в ресторане на Ленинском проспекте, где Гаджимурадов вместе с приятелем застрелили мужчину. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, Гаджимурадову назначила наказание в виде 14 лет заключения в колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года. Осудили его по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным следствия, 11 декабря 2018 года Гаджимурадов, вместе со своим знакомым Исламовым (ранее был осуждён на 13 лет колонии строгого режима за то же преступление), приехали в ресторан на Ленинском проспекте, чтобы встретиться со своим земляком. При себе у обоих было огнестрельное оружие и патроны.

Во время встречи что-то пошло не так, мужчины поругались, и Гаджимурадов с Исламовым прямо в ресторане начали стрелять в своего знакомого, совершив не менее восьми выстрелов. Жертва атаки скончалась на месте от полученных ран.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали соучастника расстрела в ресторане на Ленинском проспекте, тот самый Гаджимурадов, ныне приговорённый к лишению свободы.