«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 10:00 2 февраля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности, причиной которого стала скользкая корка льда на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о погодной опасности будет действовать вплоть до 10:00 2 января. Других опасностей, помимо гололедицы, синоптики не предвидят. В Московской области ситуация аналогичная, но предупреждение продлится на два часа дольше.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально может нанести вред человеку, а также повлиять на его деятельность. При этом непосредственной угрозы жизни этот уровень опасности не предполагает. Когда погода нешуточно грозит здоровью и жизни - ей присваивается «оранжевый» или даже «красный» статус.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 31 января не ожидается никакой сверхъестественной погоды - только привычные уже гололедица, облачность и местами небольшой снег. Температура воздуха варьируется в пределах одного градуса от нуля.