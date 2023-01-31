Брелоки «Тройка» с изображениями редких животных москвичи могут купить с 2 февраля Фото: Департамент транспорта Москвы

Со второго февраля можно будет купить брелоки «Тройка» с изображениями редких животных. Их дизайн разработали совместно с Минприроды, об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

Ранее уже выпускали карты «Тройка» с подобными изображениями и тогда они очень понравились пассажирам, поэтому такую тематическую акцию решили продлить.

Найти брелоки в новом дизайне можно будет на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Всего выпустили 2,5 тысячи экземпляров.

Ранее KP.RU писал, что в сувенирных магазинах московского метрополитены появились тематические жетоны. На них изображены достопримечательности столицы — памятник Минину и Пожарскому, Большой театр, сталинскую высотку МГУ и еще некоторые достопримечательности. Всего было выпущено восемь дизайнов.