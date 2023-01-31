«Избил и выбросил с 7 этажа»: Жителя Москвы будут судить за жестокое убийство собутыльника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве перед судом предстанет 32-летний уроженец столицы, который обвиняется в жестоком убийстве своего знакомого, совершённом во время распития алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Согласно материалам следствия, в ночь на 26 сентября 2022 года обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим приятелем, в одной из квартир на улице Маршала Савицкого. Между собутыльниками вспыхнул конфликт на бытовой почве, во время которого 32-летний москвич напал на знакомого.

Агрессор подверг собутыльника жестокому избиению, нанося многочисленные удары ногами и руками по голове и туловищу. Когда жертва перестала сопротивляться, неадекват поднял оппонента, перекинул через подоконник и сбросил с высоты седьмого этажа. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм, медики не смогли ему помочь.

Стоит отметить, что несмотря на побои и падение с высоты, впоследствии скончавшийся мужчина сумел назвать очевидцам и врачам того, кто сотворил с ним такое. Им оказался тот самый приятель, уже неоднократно судимый.

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