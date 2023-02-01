Двое зарезанных мужчин сгорели при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Инцидент произошел в квартире на ул. Чистопольская Фото: прокуратура Москвы

Тела двух мужчин с ножевыми ранениями обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного на улице Чистопольская на юго-востоке столицы, сообщили в Телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Уточняется, что возгорание произошло 1 февраля примерно в пять часов утра. Один из погибших – хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго мужчины устанавливается.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, их работу координирует Лефортовский межрайонный прокурор. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

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