Двое мужчин и женщина избили и ограбили прохожего в центре Москвы

Налетчики напали на мужчину на Кожевнической улице Фото: МВД Медиа

Правоохранители задержали троих подозреваемых в ограблении прохожего в центре столицы. Ими оказались двое 34-летний приезжих из ближнего зарубежья и 26-летяя местная жительница, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Ночью на Кожевнической улице злоумышленники спровоцировали словесный конфликт и напали на незнакомого мужчину с целью грабежа. Увидев потасовку, за потерпевшего попытался вступиться прохожий, но налетчики также избили и его. Причем женщина наносила довольно сильные удары и совсем «не отставала» от сообщников.

Грабители отобрали у мужчины рюкзак, деньги и беспроводные наушники. Общая сумма материального ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Налетчиков задержали, у них изъяли похищенное имущество. При этом украденные деньги нападавшие успели потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU писал, что прохожий помог полицейским задержать подозреваемого в ограблении бабушки в Москве. Злоумышленник пытался украсть у 79-летней пенсионерки сумку.