Ефимов: Новые коммерческие объекты за пределами ТТК займут более полумиллиона квадратных метров

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Строительство новых коммерческих объектов в столице анонсировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Все они появятся за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Сооружения возведут инвесторы. Им полагается освобождение от дополнительного повышенного платежа. По столичным правилам его нужно вносить за первый год аренды земли, выделенной под возведение строений или их реконструкцию. На сумму платежа влияет площади будущего здания. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил такой платеж для девелоперов, возводящих коммерческую недвижимость за пределами ТТК. Это решение действует с 2019 года. Городская льгота дает возможность застройщикам уменьшить расходы на стройку. Параллельно они сооружают здания, в которых затем размещаются новые рабочие места.

«В 2022 году с девелоперами были заключены дополнительные соглашения к договорам аренды, - отметил заммэра. - Они предполагают возведение за пределами Третьего транспортного кольца 48 коммерческих объектов».

В списке, как уточнил заммэра, современные офисные центры, торговые площадки, автомастерские, банки и общепит. Их общая площадь приличная - 511 тысяч квадратных метров! При этом, разместив новые коммерческие объекты за пределами Третьего транспортного кольца, город получит дополнительные рабочие места. Их можно будет открыть около районов, в которых живут москвичи. В результате горожанам станет удобнее. За счет того, что работа находится близко от дома многие смогут тратить меньше времени на дорогу в офис и обратно.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что речь идет об участках общей площадью 28 гектаров. Эта земля, расположенная во всех округах города, указана в дополнительных соглашениях, подписанных в 2022 году. Самым богатым на новые коммерческие сооружения округом столицы станет Северо-Восточный. В нем на 9,8 гектара построят 217 тысяч квадратных метров недвижимости.

«В Западном округе планируется возвести 32 тысячи квадратных метров недвижимости на 3,2 гектарах земли», - добавил Гаман.

В тройке лидеров также Юго-Западный округ. Под коммерческую застройку здесь отдали около 2,7 гектара. На них разместятся примерно 84 тысячи квадратных метров объектов.