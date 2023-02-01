Двух человек задержали в Москве по подозрению в убийстве и поджоге квартиры

Двух человек задержали в Москве по подозрению в убийстве двух человек и поджоге квартиры с телами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве полицейские задержали двух человек, подозреваемых в особо тяжком преступлении. Их считают причастными к убийству двух человек на улице Чистопольской, а также в поджоге квартиры, в которой оставались тела. Также мужчины ограбили жилье, передает прокуратура столицы.

Напомним, как ранее уже писал KP.RU, после пожара в квартире дома на улице Чистопольской обнаружили два тела — 59-летнего хозяина и еще одного человека, личность которого пока не установлена. На них нашли множественные следы от ножевых ранений.

По предварительным данным, в квартире находились еще двое мужчин. Один из них нанес потерпевшим ножевые ранения, другой поджег квартиру. Затем они вынесли часть вещей из жилья и сбежали. По горячим следам правоохранители установили личности подозреваемых, их местонахождение. Мужчин оперативно задержали.

Злоумышленников вскоре передадут следователям, отметили «МВД Медиа».