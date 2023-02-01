Гражданку США с теленком задержали на Красной площади в Москве

Американка считает, что она спасает животных, которым грозит убой. Судя по ее страничке Вконтакте, осенью 2022 года она катала по Польше барана, а на это раз женщина купила теленка и решила показать ему Красную площадь. Фото: СОЦСЕТИ

В Москве сотрудники полиции задержали американку, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщает KP.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители заметили молодую женщину с теленком в центре столицы во вторник, 31 января. Гражданка предъявила им паспорт США. Нарушительницу задержали и доставили в отдел полиции, а животное передали на передержку.

Уточняется, что на женщину составили протокол об административном правонарушении («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Суд будет рассматривать его в среду, 1 февраля.

Американка считает, что она спасает животных, которым грозит убой. Судя по ее страничке Вконтакте, осенью 2022 года она катала по Польше барана, а на это раз женщина купила теленка и решила показать ему Красную площадь.

Как писал KP.RU, в Москве недалеко от станции метро «Аэропорт» местные жители заметили мужчину, который выгуливал лису на поводке.