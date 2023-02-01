Ефимов: В 2022 году на Портале поставщиков провели более 600 тысяч закупок

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о постоянной востребованности Портала поставщиков столицы для проведения оперативных закупок. Это подтверждается итоговыми данными за прошлый год.

«В 2022 году на нем проведено 609,2 тысячи закупок, что на 25 тысяч больше, чем в 2021 году, - отметил заммэра. - В прошлом году на Портале у предпринимателей со всей страны закупили продукцию на 93,9 миллиарда рублей, а благодаря конкуренции среди поставщиков заказчики сэкономили 7,9 миллиарда рублей».

Развитие ресурса и рост числа его пользователей продолжаются благодаря активным ежегодным обновлениям на сайте. Не стал исключением и 2022-й. К примеру, летом для московских заказчиков вырос предельный размер закупок, проводимых с помощью котировочных сессий. Им стала доступна покупка товаров на сумму до пяти миллионов рублей, а работ и услуг – до трех миллионов. До этого действовал «потолок» в 600 тысяч рублей.

Как пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, новшество позволяет заказчикам получать больше нужных товаров, работ и услуг. Параллельно растет экономия за единицу продукции и появляется возможность планировать закупки в более долгосрочной перспективе.

«Для поставщиков это гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию, возможность работы напрямую с городом, - уточнил глава ведомства. - Столица заключила на новых условиях уже более двух тысяч контрактов на 3,7 миллиарда рублей. Средняя цена контракта при этом составила 1,8 миллиона рублей».

Еще одно изменение внесли на Портал осенью прошлого года. Представителям бизнеса стало удобнее на ресурсе благодаря появлению бота автоматических ставок. Он экономит ресурсы поставщиков. Плюс ко всему они могут участвовать в большем количестве сессий одновременно.

Среди новых сервисов Портала – логистический сервис для предварительного расчета стоимости доставки. С его помощью можно оценить эффективность участия и затраты на доставку. При этом расширяется география работы поставщиков, а доставка товаров заказчикам из отдаленных регионов проводится вовремя и без проблем.