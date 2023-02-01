Овчинский: В 2022 году московская компания почти в три раза увеличила выпуск лазерных установок

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Производством оборудования, станков и различных конвейеров сейчас заняты порядка 200 работающих в столице предприятий. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, с января по ноябрь прошлого года им удалось в полтора раза увеличить выпуск техники. Среди них - компания «Лазеры и аппаратура».

«За прошлый год компания произвела 24 лазерные установки - в три раза больше, чем годом ранее, - отметил глава ведомства. - Таких показателей удалось достичь за счет расширения модификаций выпускаемой продукции и развития поставок на внутренний рынок».

В частности, заказчики чаще всего получали многофункциональные лазерные системы и лазерные установки. Их применяют в первую очередь в микроэлектронной промышленности. Отечественный рынок в 2022 году существенно пополнился инновационными товарами компании. В их числе - запущенная в серийное производство новая модификация аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения, лазерные технологические комплексы для сварки металлических изделий сложной формы, высокоточной обработки, изготовления датчиков и другого оборудования. В списке разработок также промышленный удлинитель USB и внедренная система бесконтактной профилометрии на базе российских комплектующих и собственного программного обеспечения (ПО).

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснила исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова, в прошлом году предприятие активно развивало свою базу модулей и компонентов лазерной техники.

«Это элементы машинного зрения, системы распознавания, новое ПО, используемое в установках нашего производства, а также собственные промышленные контроллеры и технологические базы данных», - перечислила представитель компании.