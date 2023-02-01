Косметолог Моржанаева призвала не умываться туалетным мылом

Для умывания лучше использовать более деликатные средства: пенку, гель, мусс или молочко Фото: Shutterstock

Ежедневное умывание туалетным мылом может стать причиной появления серьезных проблем с кожей: гиперчувствительности и дерматологических заболеваний, сообщила врач-косметолог, дерматолог Мария Моржанаева в беседе с «Газетой.ру».

Специалистка уточнила, что туалетное мыло изготавливается на основе животных или растительных жиров и щелочи. В его составе также могут находиться другие компоненты, например, ароматизаторы и красители.

«В норме его рН кислый. Когда умываемся мылом, то нарушаем кислотно-щелочной баланс, чем можем провоцировать гиперчувствительность, покраснения, дерматологические болезни», — пояснила врач.

Моржанаева посоветовала выбирать специальные уходовые средства, которые деликатно очищают и не травмируют кожу: пенки, муссы, гели или молочко. После умывания необходимо нанести тоник и увлажняющий крем.

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