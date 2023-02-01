Выпускник РГГУ защитил диплом, написанный за 24 часа с помощью нейросети

В РГГУ изучают данный вопрос и в ближайшее время планируют сообщить о решении Фото: Shutterstock

Выпускник Российского государственного гуманитарного университета Москвы (РГГУ) защитил диплом, который он написал за 24 часа с помощью нейросети ChatGPT. В вузе начали проверку, сообщает РЕН ТВ.

Студент кафедры управления сдал научную работу по теме «Теоретические аспекты управления современной организацией». После этого молодой человек заявил, что диплом написал не он, а искусственный интеллект – нейросеть OpenAI, которая способна вести осмысленный разговор с пользователем и выполнять его поручения.

Парень утверждает, что, используя команды вроде «напиши план для диплома по теме…», «напиши текст про…», «напиши вывод по главам…» всего за 11 часов он составил первую версию научной работы. Затем он внес поправки в программу, и диплом был готов. Оригинальность работы составила 82%, на защите выпускник получил оценку «удовлетворительно».

Ранее KP.RU писал, что студент отказался показывать багаж в метро Москвы и избил сотрудника безопасности. Инцидент произошел в северном вестибюле станции «Саларьево» Сокольнической линии.