Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве

На Каширском шоссе для движения доступны три полосы Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Каширском шоссе произошла массовая авария: в первой и частично второй полосе столкнулись четыре автомобиля, среди них есть машины такси и внедорожник, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта 1 февраля.

Транспортные средства перекрыли одну полосу движения. На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется, сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В настоящий момент на Каширском шоссе для движения доступны три полосы. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что 30 января грузовой автомобиль перевернулся набок и перекрыл движение после ДТП на Киевском шоссе в Москве. Были перекрыты три полосы движения из четырех. Сведения о пострадавших не поступали, через 2,5 часа проезжую часть полностью освободили.