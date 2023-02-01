Четыре участника ОПГ продавали поддельные миграционные документы в Москве

За продажу поддельных миграционных документов в Москве будут судить четырех участников ОПГ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четверо участников ОПГ, продававших поддельные миграционные документы, предстанут перед судом в Москве. Общий ущерб от их деятельности составил более 200 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следователи установили, что один из обвиняемых с соучастником начал вести преступную деятельность еще в 2019 году. Позже они организовали целую группировку, которая занималась изготовлением и реализацией свидетельств о регистрации по месту пребывания и бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания.

Для продвижения своей мошеннической деятельности преступники создали интернет-сайты. В общей сложности им удалось обмануть 75 граждан, которых они убедили в законности оформленных документов.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, а в скором времени им предстоит услышать обвинение по уголовному делу о мошенничестве, совершенному организованной группой.

Ранее в Москве полицейские задержали мужчину, который занимался подделкой миграционных документов. Как писал KP.RU, предприниматель использовал фальшивые бланки, на которые ставил штампы, приобретенные через интернет. Затем он отправлял информацию сообщникам, которые вносили фиктивные данные в официальную информационную базу.